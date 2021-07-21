Вышел трейлер хоррора «Злое». Фильм снял автор «Заклятия» и «Астрала» Джеймс Ван

В сети появился трейлер нового хоррора Джеймса Вана, известного как режиссера «Заклятия», «Астрала» и «Аквамена». Фильм называется «Злое», и главную роль в нем исполняет Аннабелль Уоллис («Острые козырьки», «Проклятие Аннабель»).

Картина выйдет в России 9 сентября. Она расскажет о девушке по имени Мэдисон, которая сталкивается с необъяснимыми и жуткими видениями. Вскоре она начинает понимать, что кошмары, которые она видят, реальны.

В трейлере Мэдисон узнает из новостей о недавнем убийстве, свидетелем которого она, как ей казалось, стала во сне. Спустя некоторое время героиня догадывается, что за трагедиями стоит Гэбриел — таинственная сущность, с которой девушка уже встречалась в детстве.