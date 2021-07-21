Вышел трейлер хоррора «Злое». Фильм снял автор «Заклятия» и «Астрала» Джеймс Ван

В сети появился трейлер нового хоррора Джеймса Вана, известного как режиссера «Заклятия», «Астрала» и «Аквамена». Фильм называется «Злое», и главную роль в нем исполняет Аннабелль Уоллис («Острые козырьки», «Проклятие Аннабель»).
Картина выйдет в России 9 сентября. Она расскажет о девушке по имени Мэдисон, которая сталкивается с необъяснимыми и жуткими видениями. Вскоре она начинает понимать, что кошмары, которые она видят, реальны.
В трейлере Мэдисон узнает из новостей о недавнем убийстве, свидетелем которого она, как ей казалось, стала во сне. Спустя некоторое время героиня догадывается, что за трагедиями стоит Гэбриел — таинственная сущность, с которой девушка уже встречалась в детстве.
Вместе с Уоллис в фильме снялись Джейк Абель («Перси Джексон») и Жаклин Маккензи («Глубокое синее море»). Съемки хоррора закончились еще в конце 2019 года. Релиз ленты состоится не только в кинотеатрах, но и на HBO Max с 10 сентября.