Ролик снял Алексей Тринеев. Он запечатлел участников группы во время живого выступления песни. Декорациями для него стал просторный зал в духе сталинского ампира.

Ростовская группа Motorama выпустила клип на песню «Sailor’s Song» с вышедшего зимой альбома «Before the Road». Видео появилось на ютьюб-канале коллектива.

Шестая пластинка Motorama вышла в конце января 2021 года на собственном лейбле музыкантов I’m Home Records. В нее вошли семь треков, в том числе «Sailor’s Song», посвященная водной стихии.

«Моя невеста — глубина. Море, которое подарило мне обручальное кольцо. Надуй паруса, соленый ветер. Она поцеловала меня в лоб. Свободное и холодное, глубокое синее море», — поет в песне Владислав Паршин.

В январе Motorama также представила клип на другую композицию из альбома — «Pole Star». Видео также снято в ретростилистике и в соответствующем ей формате 4 × 3.

Motorama появилась в 2005 году и относительно быстро сумела добиться не только известности в России, но и за рубежом, в частности, в Латинской Америке. Причины популярности артистов исследовали авторы сборника «Новая критика» — о нем «Афиша Daily» рассказывала в прошлом году.