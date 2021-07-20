В Курганской области введут режим ЧС из‑за засухи

В Курганской области c 27 июля введут режим чрезвычайной ситуации в сельскохозяйственном производстве. Об этом сообщило правительство региона.

Режим введут из‑за сильной засухи, которая привела к снижению урожайности и угнетению посевов. Однако в правительстве отметили, что чрезвычайная ситуация не приведет к выплате компенсаций представителям аграрного сектора из бюджета.

Защитить их от потерь должно страхование посевов от природных катаклизмов, заявили власти. Тем не менее, введение режима ЧС «позволит сельхозтоваропроизводителям региона пролонгировать кредиты, если это будет необходимо», добавил директор департамента агнопромышленного комплекса области Рустам Камалетдинов.

По его словам, благодаря введению режима ЧС аграрии смогут «освободиться от штрафов в случае недостижения значений результатов предоставления субсидий из бюджета». Отменят ЧС при достижении уровня влаги на пахотном поле высоты 20 см.