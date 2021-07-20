Адам Драйвер против Мэтта Деймона в трейлере исторической драмы Ридли Скотта «Последняя дуэль»

Картина расскажет о реальной истории, произошедшей в XIV веке во Франции. Двое друзей Жан де Карруж и Жак Ле Гри стали непримиримыми врагами после того, как один из них напал на жену другого. Защита чести женщины закончится смертельным сражением.

В сети появился трейлер исторической драмы Ридли Скотта «Последняя дуэль», в которой снялись Адам Драйвер , Мэтт Деймон , Джоди Комер и Бен Аффлек. Ролик опубликовали на ютьюб-канале 20th Century Studios.

Драйвер сыграл в «Последней дуэли» Ле Гри, Деймон — де Карружа. Обладательнице «Эмми» Джоди Комер («Убивая Еву») досталась роль Маргариты, супруги последнего. Аффлек же исполнил роль графа Пьера д’Алансона.

Лента основана на книге Эрика Ягера «Последняя дуэль: реальная история преступления, скандала и судебного процесса в средневековой Франции». Сценарий фильма написала Николь Холофсенер вместе с Аффлеком и Деймоном.

«Этот фильм — попытка пересказать историю героической женщины, о которой большинство людей не слышали. Мы восхищались ее храбростью и непреклонной решимостью и чувствовали, что это история, которую нужно рассказать», — сказала Холофсенер.

Она отметила, что в процессе работы сценаристы обнаружили, что многие черты патриархата XIV века «все еще присутствуют в рудиментарных формах (а в некоторых случаях в почти неизмененных) в современном обществе».