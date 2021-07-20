Джефф Безос выложил видео, на котором участники суборбитального прыжка парят в невесомости

Основатель Amazon Джефф Безос опубликовал в инстаграме видео из полета на корабле New Shepard в космос. Бизнесмен показал, чем они занимались в капсуле, пока кружились в невесомости.

В первую очередь исполнившие свою детскую мечту братья Безос передали привет своей матери. Все остальное время астронавты делали сальто, ловили ртом конфеты Skittles, бросались шариками для пинг-понга и пытались привыкнуть к новым ощущениям.