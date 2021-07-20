Джефф Безос выложил видео, на котором участники суборбитального прыжка парят в невесомости

Основатель Amazon Джефф Безос опубликовал в инстаграме видео из полета на корабле New Shepard в космос. Бизнесмен показал, чем они занимались в капсуле, пока кружились в невесомости.
В первую очередь исполнившие свою детскую мечту братья Безос передали привет своей матери. Все остальное время астронавты делали сальто, ловили ртом конфеты Skittles, бросались шариками для пинг-понга и пытались привыкнуть к новым ощущениям.
20 июля команда из Джеффа и Марка Безосов, 18-летнего студента Оливера Деймена и 82-летней летчицы Уэлли Фанк отправилась в космический полет на корабле компании миллиардера Blue Origin.
За минуту полета ракета достигла скорости 1000 км/ч и высоты в 10 км. Через три минуты кораблю удалось достичь линии Кармана — высоты в 100 км, которая считается условной границей между атмосферой Земли и космосом. Полет продолжался 10 минут 28 секунд.