Ракета-пенис, Доктор Зло и налоги: реакция пользователей на полет Джеффа Безоса в космос

20 июля основатель Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос успешно совершил суборбитальный полет на корабле New Shepard, который построила его компания Blue Origin. Вместе с миллиардером в космос слетал его брат Марк, а также 18-летний американец Оливер Деймен и 82-летняя летчица Уэлли Фанк. Деймен стал самым молодым, а Фанк — самым пожилым астронавтом в истории.
Капсула New Shepard поднялась на 100 километров, после чего вернулась на Землю. Все четыре участника экипажа провели от трех до четырех минут в невесомости. В общей сложности полет занял чуть больше 10 минут и стал новой вехой в космической гонке миллиардеров.
В твиттере, как англоязычном, так и русскоязычном, сразу же отреагировали на полет Безоса. Мнения пользователей по этому поводу расходятся: одни восхищаются миллиардером и его идеями, другие — находят такой масштабный проект неуместным на фоне пандемии. Третьи просто шутят над формой корабля и пилят мемы о схожести Безоса с Доктором Зло.
Собрали для вас самые интересные и забавные твиты по этому поводу.
Первая категория твитов — поздравительная. Многие пользователи назвали случившееся историческим моментом и отметили, что полет принесет много новых возможностей в области исследования космоса.
«Привет, @JeffBezos, так рад, что с запуском все прошло хорошо. Поздравляю с тем, что вы вошли сегодня в историю»
«Поздравляем всю команду @BlueOrigin в Кенте за их новаторскую работу, благодаря которой Джефф Безос и его экипаж благополучно вернулись домой. Инновации в области материаловедения и информатики обязательно помогут на Земле»
«Изумительно! Поздравляем @JeffBezos и команду @blueorigin с их первым успешным суборбитальным полетом в космос. Этот полет принес много новых возможностей в области исследования космоса. Всего наилучшего для будущих космических полетов!»
Тех, кто критиковал Безоса в твиттере, оказалось больше. И поводов для критики нашлось несколько: кто‑то не упустил возможности обвинить миллиардера в неуплате налогов, другие осудили его за трату огромных денег на полет, в то время как пандемия усугубила положение миллионов людей.
«Знаешь, Джефф Безос, тебе не нужно летать в космос, чтобы кого‑то впечатлить… просто заплати свои налоги»
«Джефф Безос был в космосе больше раз, чем Amazon заплатил налогов»
«Сегодня 25 млн жителей Америки голодают из‑за отсутствия продовольствия и бедности, вызванной неравенством, которое подпитывается тем, что 1% населения не платит свою справедливую долю налогов. Но самая большая новость сегодняшнего дня — миллиардер становится астронавтом. Покачай головой, Америка»
«Джефф Безос тратит миллиарды долларов на путешествие в космос, но не платит налоги, на эти деньги он мог бы покончить с бездомностью и голодом, но вместо этого говорит: давайте построим дорогу в космос, чтобы построить там будущее. Как насчет того, чтобы сначала решить наши проблемы здесь. Чертовски жаль»
Были и те, кто между делом решил высмеять недавнее заявление Amazon о том, что некоторые ее сотрудники из‑за загруженности не успевают нормально ходить в туалет.
«Джефф Безос находился в космосе дольше, чем разрешено сотрудникам Amazon Warehouse проводить в туалете»
«Сотрудники Amazon, когда Джефф Безос находится в космосе»
Но в основном пользователи шутили по этому поводу. Например, многие отметили, что форма корабля New Shepard очень напоминает пенис.
«Поздравляем Джеффа Безоса с проникновением в космос на аппарате в виде полового члена доктора Флекси Джеркоффа из фильма „Плоть Гордона“ 1974 года. Несомненно, теперь Джефф занял свое место в истории. Возможно, это не то место, которое он ожидал»
«По крайней мере, миллиардер Джефф Безос сконструировал свой космический корабль в виде члена, чтобы инопланетяне знали, что он есть на борту»
«После исторического космического полета Джефф Безос вернулся в свою машину и поехал домой»
«Говорят, дизайн не имеет значения»
«Поздравляю Джеффа Безоса с тем, что он первым отправился в космос на дилдо»
Другие заметили внешнюю схожесть между Безосом и Доктором Зло — главным злодеем в фильмах «Остин Пауэрс». Тот, и это еще одно совпадение, угрожал запустить ядерную ракету в форме пениса, требуя 100 млрд долларов.
«Джефф Безос — Доктор Зло; Богатый — Богатый; Белый — Белый; Лысый — Лысый; Ракета-пенис — Ракета-пенис. Мы живем в Идиократии»
«Джефф Безос действительно превратился в Доктора Зло»
«Красивый взлет. Поздравляю»
А вот русскоязычные пользователи, кажется, и не знают, как выглядит Джефф Безос.