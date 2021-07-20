Ракета-пенис, Доктор Зло и налоги: реакция пользователей на полет Джеффа Безоса в космос

20 июля основатель Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос успешно совершил суборбитальный полет на корабле New Shepard, который построила его компания Blue Origin. Вместе с миллиардером в космос слетал его брат Марк, а также 18-летний американец Оливер Деймен и 82-летняя летчица Уэлли Фанк. Деймен стал самым молодым, а Фанк — самым пожилым астронавтом в истории. Капсула New Shepard поднялась на 100 километров, после чего вернулась на Землю. Все четыре участника экипажа провели от трех до четырех минут в невесомости. В общей сложности полет занял чуть больше 10 минут и стал новой вехой в космической гонке миллиардеров.

В твиттере, как англоязычном, так и русскоязычном, сразу же отреагировали на полет Безоса. Мнения пользователей по этому поводу расходятся: одни восхищаются миллиардером и его идеями, другие — находят такой масштабный проект неуместным на фоне пандемии. Третьи просто шутят над формой корабля и пилят мемы о схожести Безоса с Доктором Зло. Собрали для вас самые интересные и забавные твиты по этому поводу. Первая категория твитов — поздравительная. Многие пользователи назвали случившееся историческим моментом и отметили, что полет принесет много новых возможностей в области исследования космоса.

Hey @JeffBezos So glad that all went well with the launch. Congratulations on making History today. 🌜👍 — Michael Bates (@Michael47052933) July 20, 2021 «Привет, @JeffBezos, так рад, что с запуском все прошло хорошо. Поздравляю с тем, что вы вошли сегодня в историю»

Astonishing!

Congratulation to @JeffBezos and @blueorigin Team for the successful first human suborbital trip to space.

This flight has brought many new opportunities in the field of space exploration. All the best for all future spaceflights!🚀 pic.twitter.com/cOGyajFy0q — 𝐑𝐚𝐣 𝐊𝐮𝐭𝐰𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐢𝐥 (@RajKutwalPatil) July 20, 2021 «Изумительно! Поздравляем @JeffBezos и команду @blueorigin с их первым успешным суборбитальным полетом в космос. Этот полет принес много новых возможностей в области исследования космоса. Всего наилучшего для будущих космических полетов!»

Тех, кто критиковал Безоса в твиттере, оказалось больше. И поводов для критики нашлось несколько: кто‑то не упустил возможности обвинить миллиардера в неуплате налогов, другие осудили его за трату огромных денег на полет, в то время как пандемия усугубила положение миллионов людей.

Были и те, кто между делом решил высмеять недавнее заявление Amazon о том, что некоторые ее сотрудники из‑за загруженности не успевают нормально ходить в туалет.

Jeff Bezos was in space for longer than the amount of time Amazon Warehouse employees are allowed to spend in the restroom. — Santiago Mayer (@santiagomayer_) July 20, 2021 «Джефф Безос находился в космосе дольше, чем разрешено сотрудникам Amazon Warehouse проводить в туалете»

Но в основном пользователи шутили по этому поводу. Например, многие отметили, что форма корабля New Shepard очень напоминает пенис.

Другие заметили внешнюю схожесть между Безосом и Доктором Зло — главным злодеем в фильмах «Остин Пауэрс». Тот, и это еще одно совпадение, угрожал запустить ядерную ракету в форме пениса, требуя 100 млрд долларов.

Jeff Bezos Dr. Evil



Rich Rich

White White

Bald Bald

Penis Rocket Penis Rocket



We're living in Idiocracy.#BlueOrigin #Bezos #DrEvil #AustinPowers pic.twitter.com/SC1lGx9le1 — Arkitekt (@ArkitektDFS) July 20, 2021 «Джефф Безос — Доктор Зло; Богатый — Богатый; Белый — Белый; Лысый — Лысый; Ракета-пенис — Ракета-пенис. Мы живем в Идиократии»

А вот русскоязычные пользователи, кажется, и не знают, как выглядит Джефф Безос.

Джефф Безос успешно преодолел линию Кармана и совершил полёт в космос на корабле, построенной собственной компанией Blue Origins pic.twitter.com/SC0NigLjZs — Владимир Владимирович (@melkoridze) July 20, 2021

Ну и напоследок: