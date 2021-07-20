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Ракета-пенис, Доктор Зло и налоги: реакция пользователей на полет Джеффа Безоса в космос

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:55

20 июля основатель Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос успешно совершил суборбитальный полет на корабле New Shepard, который построила его компания Blue Origin. Вместе с миллиардером в космос слетал его брат Марк, а также 18-летний американец Оливер Деймен и 82-летняя летчица Уэлли Фанк. Деймен стал самым молодым, а Фанк — самым пожилым астронавтом в истории.

Капсула New Shepard поднялась на 100 километров, после чего вернулась на Землю. Все четыре участника экипажа провели от трех до четырех минут в невесомости. В общей сложности полет занял чуть больше 10 минут и стал новой вехой в космической гонке миллиардеров.

В твиттере, как англоязычном, так и русскоязычном, сразу же отреагировали на полет Безоса. Мнения пользователей по этому поводу расходятся: одни восхищаются миллиардером и его идеями, другие — находят такой масштабный проект неуместным на фоне пандемии. Третьи просто шутят над формой корабля и пилят мемы о схожести Безоса с Доктором Зло.

Собрали для вас самые интересные и забавные твиты по этому поводу.

Первая категория твитов — поздравительная. Многие пользователи назвали случившееся историческим моментом и отметили, что полет принесет много новых возможностей в области исследования космоса.

«Привет, @JeffBezos, так рад, что с запуском все прошло хорошо. Поздравляю с тем, что вы вошли сегодня в историю»
«Изумительно! Поздравляем @JeffBezos и команду @blueorigin с их первым успешным суборбитальным полетом в космос. Этот полет принес много новых возможностей в области исследования космоса. Всего наилучшего для будущих космических полетов!»

Тех, кто критиковал Безоса в твиттере, оказалось больше. И поводов для критики нашлось несколько: кто‑то не упустил возможности обвинить миллиардера в неуплате налогов, другие осудили его за трату огромных денег на полет, в то время как пандемия усугубила положение миллионов людей.

Были и те, кто между делом решил высмеять недавнее заявление Amazon о том, что некоторые ее сотрудники из‑за загруженности не успевают нормально ходить в туалет.

«Джефф Безос находился в космосе дольше, чем разрешено сотрудникам Amazon Warehouse проводить в туалете»

Но в основном пользователи шутили по этому поводу. Например, многие отметили, что форма корабля New Shepard очень напоминает пенис.

Другие заметили внешнюю схожесть между Безосом и Доктором Зло — главным злодеем в фильмах «Остин Пауэрс». Тот, и это еще одно совпадение, угрожал запустить ядерную ракету в форме пениса, требуя 100 млрд долларов.

«Джефф Безос — Доктор Зло; Богатый — Богатый; Белый — Белый; Лысый — Лысый; Ракета-пенис — Ракета-пенис. Мы живем в Идиократии»

А вот русскоязычные пользователи, кажется, и не знают, как выглядит Джефф Безос.

Ну и напоследок:

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