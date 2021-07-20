В центре Братиславы нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны

В центре Братиславы обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на словацкую газету «Правда».

Бомбу, принадлежащую некогда Военно-воздушным силам США, нашли на Халупковой улице во время строительных работ. Вскоре за этим жителей близлежащих домов и сотрудников офисных зданий и автовокзала эвакуировали, а движение транспорта в районе перекрыли.