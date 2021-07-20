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В центре Братиславы нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:34

В центре Братиславы обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на словацкую газету «Правда».

Бомбу, принадлежащую некогда Военно-воздушным силам США, нашли на Халупковой улице во время строительных работ. Вскоре за этим жителей близлежащих домов и сотрудников офисных зданий и автовокзала эвакуировали, а движение транспорта в районе перекрыли.

На место вызвали саперов. Они заявили, что намерены ликвидировать бомбу на специальном полигоне за пределами города. По словам сапера Яна Пегера, бомба пролежала в центре Братиславы с июня 1944 года.

В то время американские военные провели массированную бомбардировку нефтеперерабатывающего завода Братиславы, а также незамерзающего порта и моста через реку Дунай.

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