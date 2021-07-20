В Китае создали самый быстрый поезд в мире. Он может разгоняться до 600 км/ч

Презентацию нового транспортного средства провели в городе Циндао на востоке страны. На ней показали уникальное устройство поезда: он оснащен магнитной подушкой, которая позволяет составу не касаться рельсов во время движения.

В Китае сконструировали поезд на магнитной подушке, который может развивать скорость до 600 км/ч. Он является самым быстрым поездом в мире, рассказал XinhuaNet.

Кроме того, подушка снижает шум. Поезда такой конструкции лучше передвигаются между зданиями благодаря тому, что минимальный радиус их поворота вдвое меньше, чем у других составов.

Высокоскоростной поезд, как подчеркнуло издание, был полностью создан в Китае. На данный момент неизвестно, планируют ли продавать модели поездов за рубеж.

Проект нового поезда разрабатывали с октября 2016 года. Испытания прототипа начались в Шанхае в июне 2020 года. В Китае его называют «последним научно-техническим достижением страны в области железнодорожного транспорта».