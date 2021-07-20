В Китае создали самый быстрый поезд в мире. Он может разгоняться до 600 км/ч

В Китае сконструировали поезд на магнитной подушке, который может развивать скорость до 600 км/ч. Он является самым быстрым поездом в мире, рассказал XinhuaNet.
Презентацию нового транспортного средства провели в городе Циндао на востоке страны. На ней показали уникальное устройство поезда: он оснащен магнитной подушкой, которая позволяет составу не касаться рельсов во время движения.
Кроме того, подушка снижает шум. Поезда такой конструкции лучше передвигаются между зданиями благодаря тому, что минимальный радиус их поворота вдвое меньше, чем у других составов.
Высокоскоростной поезд, как подчеркнуло издание, был полностью создан в Китае. На данный момент неизвестно, планируют ли продавать модели поездов за рубеж.
Проект нового поезда разрабатывали с октября 2016 года. Испытания прототипа начались в Шанхае в июне 2020 года. В Китае его называют «последним научно-техническим достижением страны в области железнодорожного транспорта».