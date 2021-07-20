Twitter запустил в России аудиокомнаты, как в Clubhouse. Но чтобы туда попасть, нужно купить билет

Twitter запустил в России функцию Ticketed Spaces — это аудиокомнаты, в которые попасть можно только по билету. Пока что платные аудиочаты находятся в бета-тестировании, но подать заявку на создание своего можно уже сейчас.

Подключить функцию и начать «зарабатывать деньги» нужно в разделе приложения «Монетизация». Начальные условия: у пользователя должно быть не менее 1000 читателей и как минимум 3 состоявшихся голосовых чата. С Ticketed Spaces блогеры смогут общаться с поклонниками, а также проводить семинары и лекции.

Количество билетов и их стоимость устанавливаются самостоятельно, а 97% от выручки (за вычетом комиссий Apple или Google, взимаемых за покупку в приложении) соцсеть оставит ведущим аудикомнат. Деньги придут на счет через 45 дней. После того как суммарный заработок превысит 50 тыс. долларов, комиссия Twitter вырастет с 3 до 20%.

Так в компании хотят «вознаградить авторов за время и силы, затрачиваемые ими на проведение аудиокомнат, выступление в них и модерирование общественного диалога».

О появлении Ticketed Spaces стало известно еще в мае, а голосовые чаты под названием Spaces в соцсети запустились в конце 2020 года.

В мае Twitter предпринял первую попытку монетизации в соцсети. Компания начала тестировать платную подписку Twitter Blue с возможностями выбора цвета иконки приложения и отмены отправленных твитов.