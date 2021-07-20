В Голландии создали робота-уборщика, который находит окурки и убирает их с пляжей

Это позволяет BeachBot анализировать при помощи искусственного интеллекта информацию о том, как могут выглядеть окурки, и более эффективно распознавать их на местности. Пока робот работает на пляже Схевенинген в Гааге.

Устройство, созданное Эдвином Босом и Мартейном Лукаартом, подключено к приложению Microsoft Trove. С помощью него робот получает фотографии выброшенных окурков, которые обнаружили пользователи сервиса.

Нидерландская компания TechTics разработала робота-уборщика BeachBot, который предназначен для очищения пляжей от окурков. Об этом сообщил Microsoft .

Непрерывно уборщик может функционировать около часа, после его потребуется перезарядить. В планах компании со временем научить робота находить не только окурки, но и другой мусор, а также встроить в него солнечные батареи.

Кроме того, в TechTics намерены разработать еще двух роботов-уборщиков наподобие BeachBot. Они будут специализироваться только на поиске окурков, чтобы предотвратить загрязнение океана микропластиком.

«Фильтры сигарет заполнены микропластиком. Когда вода попадает в выброшенные окурки сигарет, фильтры выделяют более 30 химикатов, которые очень токсичны для водных организмов. Разрушение волокон может занять 14 лет. Вдоль береговых линий они медленно травят морских черепах, птиц, рыб, улиток и других существ», — пояснил Бос.