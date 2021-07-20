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Глава ГИБДД по Ставрополью организовал преступную группу, которая торговала номерами и документами

Семён Гудошников
Сегодня в 16:24

Начальник ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов задержан по подозрению в должностных и коррупционных преступлениях. Об этом говорится на сайте Следственного комитета.

По данным правоохранителей, Сафонов организовал преступную группу, которая на протяжении нескольких лет продавала «красивые номера» и документы. Сообщники за взятки пропускали на территорию Ставропольского края большегрузы, перевозившие зерновые культуры и другие товары, в нарушение административного законодательства, считают следователи.

В результате преступных действий участники группы получили взяток на более чем 19 млн рублей. В отношении сообщников завели уголовное дело по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

Вместе с Сафоновым задержаны еще шесть человек — бывший начальник ГИБДД по Ставрополью Александр Аржанухин, инспектор ГИБДД Виктор Мельчиков и четверо гражданских лиц. В местах их проживания, подразделениях ГИБДД и офисах транспортных компаний проведены более 80 обысков. Изъяты крупные денежные суммы, дорогие автомобили, документы и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фотографии из дома Сафонова.

Интерьеры особняка можно также увидеть на кадрах СК.

Алексей Сафонов возглавил ГИБДД по Ставропольскому краю в 2012 году. У него звание полковника полиции.

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