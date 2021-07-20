Ведущая «Давай поженимся» продает астро-календари прививок. И это новый повод для шуток!

Астролог и ведущая телепередачи «Давай поженимся» Василиса Володина представила новую услугу — индивидуальный «Астро-календарь безопасных прививок». Предполагается, что с помощью даты и места рождения человек может узнать идеальный для себя день вакцинации. В начале июля Володина начала выкладывать в сторис инстаграма даты рождения людей, которым не стоит делать прививку от коронавируса в определенный день. После этого, по словам астролога, пользователи завалили ее просьбами высчитать дату вакцинации индивидуально. И тут она решила запустить платную услугу по составлению календаря по запросу, о чем рассказала в одном из постов:

Получила поток светлой благодарности, но и вопросы тоже — а в другие даты месяца? А если я прививаюсь не в Москве? К сожалению, я не смогу осчастливить прогнозом все города и ежедневно. Выход — не ждать у моря погоды. Если вы приняли решение прививаться, стоит заказать для себя лично «Астро-календарь безопасных прививок».

Пост собрал больше 13,5 тыс. лайков, однако комментарии под ним закрыты. На ютьюб-канале Володиной тоже появилось видеообращение на тему прогноза, его посмотрели почти 59 тыс. человек (к слову, комментарии там тоже отключены).

Стоимость индивидуального календаря — 2300 рублей, на расчеты уходит около пяти дней. Вычисляется прогноз по дате и месту рождения, причем если ввести при покупке хотя бы одну неверную цифру, он будет составлен неверно. А значит, придется платить заново! Ведущая утверждает, что опробовала такой календарь для вакцинации лично, и не может этому нарадоваться. По ее словам, прогноз работает не только в случае с вакцинацией от коронавируса, но и для других прививок. В твиттере появление новой услуги не оставили без внимания. Наконец-то появился новый астрологический повод для шутки!