В Китае отменили штрафы за рождение третьего ребенка

Власти Китая решили отменить штрафы и другие санкции за рождение троих детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Госсовета КНР.

«Принято решение отменить взносы на социальное обеспечение и другие ограничительные меры. Отменены взносы на социальное обеспечение, пересмотрены и аннулированы положения о соответствующих штрафах», — указывается в документе.

Таким образом власти хотят решить демографические проблемы, накопившиеся после длительных ограничений по рождаемости. К 2025 году правительство планирует разработать полноценную систему по стимулированию рождаемости.

Демографическая политика Китая «одна семья — один ребенок» проводилась в 1979–2015 годах, когда в стране законодательно ограничили размер семьи в 70-е годы.

В 2012 году семью оштрафовали на 205 тыс. долларов за рождение второго ребенка, которая тем самым нарушила государственную политику. Некоторые семьи шли на хитрость, чтобы не платить такой большой штраф. Одни рожали ребенка в Гонконге или за границей, чтобы избежать китайского гражданства у новорожденного. Другие оформляли рождение как усыновление.

В 2015 году китайским парам позволили заводить второго ребенка. Однако рождаемость продолжила падать: согласно переписи населения 2020 года, в стране за год родилось 12 млн детей — это минимум за последние 60 лет. По официальным данным, в 2020-м население Китая составляло 1,4 млрд человек — с 2010-го оно увеличилось на 5,6%.

В 2021 году власти разрешили заводить троих детей. Они опасались, что старение населения может грозить долгосрочными экономическими последствиями.