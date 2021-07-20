Фестиваль Moscow Music Week открыл сбор заявок и объявил даты

Музыкальный фестиваль Moscow Music Week пройдет с 1 по 4 сентября сразу на нескольких площадках в центре Москвы. Билеты от 1500 рублей уже можно купить здесь.

Организаторы рассказали «Афише Daily», что с 20 июля они принимают заявки от артистов и музыкальных коллективов. Лучшие работы, с которыми участники выступят на шоукейсах, выберут кураторы фестиваля. Представители индустрии также смогут принять участие — в качестве делегатов.

Заглавной темой Moscow Music Week этого года станут инновации. Из‑за пандемии коронавируса фестиваль инициировал масштабное обновление: от нового формата шоукейсов до новых площадок и дополнительных активностей. В этот раз фестивальная география ограничится центром города, а все локации будут в пешей доступности друг от друга.

Организаторы обещают провести Moscow Music Week в соответствии со всеми требованиями эпидемиологической безопасности.