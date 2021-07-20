Сайт о компьютерных играх опубликовал статью, написанную котом

Кот по имени Майло написал статью для сайта о компьютерных играх Kotaku. Его хозяйка — редакторка издания Лиза Мари Сегарра — сказала, что ее питомец любит запрыгивать на клавиатуру ноутбука и нажимать на клавиши, пока его не прогонят. Это одно из любимых занятий кота наряду с игрой с мячиком и просмотром сериала «Мыслить как преступник».
Из‑за увлечения Майло другие сотрудники Kotaku нередко получают от кота нечленораздельные сообщения в Slack. Обычно они заполнены повторяющимися буквами и оказываются забавным сюрпризом для коллег Сегарры.
Сообщение, которое легло в основу статьи на Kotaku, было столь длинным, что Slack даже не позволил отправить его. После небольшой редакции и форматирования, которое позволило поставить его на сайт, сообщение кота-журналиста опубликовали на Kotaku в полном виде.
Вот его небольшой фрагмент:
В комментариях к статье пользователи отметили, что Майло использовал буквы норвежского и датского алфавитов. Некоторые предложили вручить ему Пулитцеровскую премию, а один комментатор назвал кота «лучшим современным писателем по имени Майло». Другой пользователь признался, что его питомец делится своими мыслями через дискорд.