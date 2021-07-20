Сайт о компьютерных играх опубликовал статью, написанную котом

Кот по имени Майло написал статью для сайта о компьютерных играх Kotaku. Его хозяйка — редакторка издания Лиза Мари Сегарра — сказала, что ее питомец любит запрыгивать на клавиатуру ноутбука и нажимать на клавиши, пока его не прогонят. Это одно из любимых занятий кота наряду с игрой с мячиком и просмотром сериала «Мыслить как преступник».

Из‑за увлечения Майло другие сотрудники Kotaku нередко получают от кота нечленораздельные сообщения в Slack. Обычно они заполнены повторяющимися буквами и оказываются забавным сюрпризом для коллег Сегарры.