перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Lil Nas X предстал в суде из‑за «сатанинских кроссовок». Оказалось, это промо к его новому синглу 15:05
Бывшие сотрудники WhatsApp создали социальную сеть HalloApp 14:58
Spotify назвал самых популярных российских исполнителей за рубежом 14:37
Сайт о компьютерных играх опубликовал статью, написанную котом 14:27
Lionel Hahn/Getty Images Эдриен Броди сыграет в новом фильме Уэса Андерсона
Эдриен Броди сыграет в новом фильме Уэса Андерсона 13:40
Алан Тейлор снимет несколько эпизодов сериала «Интервью с вампиром» 13:26
Самбо, чирлидинг и тайский бокс получили полноценное признание МОК 13:01
Роспотребнадзор будет вести список с иностранными IT-компаниями без представительства в России 12:23
Принц Гарри выпустит мемуары, где честно расскажет о жизни в королевской семье 12:05
Matthew Waring/Unsplash В России выявили 23 770 случаев COVID-19 за сутки
В России выявили 23 770 случаев COVID-19 за сутки 11:26
Девиз Олимпийских игр «Быстрее, выше, сильнее» изменен. К нему добавили слово «вместе» 11:04
В Красноярске открыли кафе для сусликов 10:29
Marvel нашел режиссера для нового «Блэйда» с Махершалой Али. Им станет Бассам Тарик 10:18
Второй участник Pussy Riot покинул Россию. Перед вылетом за ним следили сотрудники Центра «Э» 9:45
Christiann Koepke/Unsplash Российские банки начали подключать карту «Мир» к Apple Pay
Российские банки начали подключать карту «Мир» к Apple Pay 9:38
ВОЗ: штамм коронавируса «Лямбда» обнаружен более чем в 30 странах 8:37
Шарлиз Терон спродюсирует сериал для HBO Max. Его снимут по мотивам хоррор-романа 2:04
У аэропорта Жуковский появится собственный туроператор 1:31
Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа 0:49
Tamara Malaniy/Unsplash В итальянских музеях камеры начали анализировать реакцию посетителей на экспонаты
В итальянских музеях камеры начали анализировать реакцию посетителей на экспонаты 0:18
Отключить рекламу

Сайт о компьютерных играх опубликовал статью, написанную котом

Семён Гудошников
Сегодня в 14:27

Кот по имени Майло написал статью для сайта о компьютерных играх Kotaku. Его хозяйка — редакторка издания Лиза Мари Сегарра — сказала, что ее питомец любит запрыгивать на клавиатуру ноутбука и нажимать на клавиши, пока его не прогонят. Это одно из любимых занятий кота наряду с игрой с мячиком и просмотром сериала «Мыслить как преступник».

Из‑за увлечения Майло другие сотрудники Kotaku нередко получают от кота нечленораздельные сообщения в Slack. Обычно они заполнены повторяющимися буквами и оказываются забавным сюрпризом для коллег Сегарры.

Сообщение, которое легло в основу статьи на Kotaku, было столь длинным, что Slack даже не позволил отправить его. После небольшой редакции и форматирования, которое позволило поставить его на сайт, сообщение кота-журналиста опубликовали на Kotaku в полном виде.

Вот его небольшой фрагмент:

looooooooo77 newkbn4ec3hvyfg3hyjfik8933333338,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiitLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL888888888 888888O89 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT WOEIT4G999999999999 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 99 999 99999 99 999 99 99999 99999999 9999999999999999999 99999999999 99 99999 9999999 999 9999 99999 99 99 999 9999 999999
Кот Майло

В комментариях к статье пользователи отметили, что Майло использовал буквы норвежского и датского алфавитов. Некоторые предложили вручить ему Пулитцеровскую премию, а один комментатор назвал кота «лучшим современным писателем по имени Майло». Другой пользователь признался, что его питомец делится своими мыслями через дискорд.

События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить