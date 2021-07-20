Бывшие сотрудники WhatsApp создали социальную сеть HalloApp

В интерфейсе HalloApp четыре вкладки: лента постов от друзей, групповые чаты, индивидуальные переписки и настройки.

С 19 июля приложение доступно в App Store и Google Play для скачивания. HalloApp предназначен для групповых или индивидуальных чатов, однако единственный способ добавить людей — знать их номер телефона. В приложении нет рекламы, а все сообщения зашифрованы.

Бывший бизнес-директор Нирадж Арора и технический директор WhatsApp Майкл Донохью создали свою социальную сеть HalloApp. Об этом сообщает издание The Verge.

Приложение позиционирует себя как «первая сеть реальных отношений».

«Там, где вы надеялись найти своих друзей, вместо этого вы нашли рекламу, ботов, лайки, фильтры, влиятельных людей, последователей, дезинформацию и многое другое. <…> Социальные сети стали сигаретой XXI века. Чем больше мы вдыхаем, тем хуже нам становится», — написал Арора в блоге компании.

По его словам, идея HalloApp состоит в том, чтобы создать простое, безопасное и уединенное место, где люди могли бы общаться и делиться интересными вещами.

В будущем приложение будет взимать с пользователей плату за определенные функции по подписке — раньше так монетизировался WhatsApp.