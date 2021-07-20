Бывшие сотрудники WhatsApp создали социальную сеть HalloApp

Бывший бизнес-директор Нирадж Арора и технический директор WhatsApp Майкл Донохью создали свою социальную сеть HalloApp. Об этом сообщает издание The Verge.
С 19 июля приложение доступно в App Store и Google Play для скачивания. HalloApp предназначен для групповых или индивидуальных чатов, однако единственный способ добавить людей — знать их номер телефона. В приложении нет рекламы, а все сообщения зашифрованы.
В интерфейсе HalloApp четыре вкладки: лента постов от друзей, групповые чаты, индивидуальные переписки и настройки.
Приложение позиционирует себя как «первая сеть реальных отношений».
«Там, где вы надеялись найти своих друзей, вместо этого вы нашли рекламу, ботов, лайки, фильтры, влиятельных людей, последователей, дезинформацию и многое другое. <…> Социальные сети стали сигаретой XXI века. Чем больше мы вдыхаем, тем хуже нам становится», — написал Арора в блоге компании.
По его словам, идея HalloApp состоит в том, чтобы создать простое, безопасное и уединенное место, где люди могли бы общаться и делиться интересными вещами.
В будущем приложение будет взимать с пользователей плату за определенные функции по подписке — раньше так монетизировался WhatsApp.