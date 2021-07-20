Самбо, чирлидинг и тайский бокс получили полноценное признание МОК

Международный олимпийский комитет дал полноценное признание Международной федерации самбо. Это произошло в ходе 138-й сессии МОК, пишет ТАСС.

Вместе с самбо полноценное признание получили Международный союз чирлидинга, Международная федерация любительского тайского бокса, Международная федерация айсштока (вид спорта, похожий на керлинг, но со снарядами, к которым прикреплена палка), Международная ассоциация кикбоксерских организаций и Всемирная федерация лякросса (игра с резиновым мячом и клюшкой с длинной рукояткой).

В ноябре 2018 года самбо получило временное признание олимпийского комитета. Разговоры о включении этого вида единоборств в олимпийскую семью шли с конца 1980-х. В 2014-м МОК принял заявку на включение самбо в программу Олимпийских игр.

Полноценное признание МОК может позволить этим видам спорта войти в программу Олимпийских игр. Их федерации будут получать ежегодное финансирование олимпийского комитета.