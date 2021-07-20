В Красноярске открыли кафе для сусликов

В Красноярске на острове Татышев молодежная организация «Центр технического проектирования» открыла кафе для сусликов «СусликПаб». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя организации.

Он рассказал, что главная задача проекта — объяснить отдыхающим, чем нельзя подкармливать сусликов. По его словам, это дикое животное, которое не нужно угощать едой, однако люди их кормят в том числе вредными для них хлебом, чипсами и попкорном.

«Я надеюсь, гости острова и суслики оценят новое кафе и будут беречь его», — рассказал автор проекта Иван Ефремов.