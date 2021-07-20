В Красноярске открыли кафе для сусликов

В Красноярске на острове Татышев молодежная организация «Центр технического проектирования» открыла кафе для сусликов «СусликПаб». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя организации.
Он рассказал, что главная задача проекта — объяснить отдыхающим, чем нельзя подкармливать сусликов. По его словам, это дикое животное, которое не нужно угощать едой, однако люди их кормят в том числе вредными для них хлебом, чипсами и попкорном.
«Я надеюсь, гости острова и суслики оценят новое кафе и будут беречь его», — рассказал автор проекта Иван Ефремов.
По словам собеседника агентства, суслики стали настоящим символом Красноярска. «По данным ученых Сибирского Федерального университета, на острове проживает около 4 тысяч грызунов. Ну, а кормление сусликов — это любимая забава посетителей острова» — добавил он
Первый паб для сусликов появился в Татышев-парке в 2020 году. Активисты поставили домик на центральной поляне острова и на крыше написали, какую еду можно давать грызунам, а от какой лучше воздержаться.
Всего через три дня после установки «СусликПаб» был разрушен — оторвана крыша и мелкие детали, растоптаны заборы. В социальных сетях предположили, что это сделали «голуби-вандалы, ведь верить в то, что это сделали люди и специально — очень не хочется».