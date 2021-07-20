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Шарлиз Терон спродюсирует сериал для HBO Max. Его снимут по мотивам хоррор-романа

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:04

Южноафриканская актриса и обладательница «Оскара» Шарлиз Терон спродюсирует сериал для стримингового сервиса HBO Max. Он будет экранизацией хоррор-романа «Группа поддержи последней девушки», написанного журналистом New York Time Грейди Хендрикс, сообщил Deadline.

Вместе с Терон проект будут разрабатывать Эй Джей Дикс, Бет Коно, Эндрю Хаас, Ирен Енг, Адам Голдворм, а также Барбара и Энди Мушиетти. Последний сам поставит пилотный эпизод шоу. Одним из продюсеров также станет Хендрикс.

Шоу расскажет о терапевтической группе поддержи для так называемых «последних девушек» — тех, которым удалось выжить во время массовых убийств, похожих на те, что можно увидеть в кинослэшерах 80-90-х годов. В центре сюжета окажутся шесть выживших женщин, которые столкнутся с новой угрозой.

В классических слэшер-хоррорах «последней девушкой» называют единственную спасшуюся жертву маньяка-убийцы. Ей чаще всего в подобных картинах оказывается именно девушка, которой удается перехитрить маньяка и уйти от него живой, в то время как остальные герои трагически погибают, часто у нее на глазах.

По словам Хендрикс, в своем романе она попыталась разрушить стереотипный образ «последних девушек» и попытаться взглянуть их как на реальных людей. Попутно писательница изучала феномен слэшеров и их популярности в конце XX века. Книга Хендрикс вышла в продажу в США 13 июля.

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