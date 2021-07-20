У аэропорта «Жуковский» появится собственный туроператор

У подмосковного аэропорта «Жуковский» в августе появится собственный туристический оператор. Компания будет называться «Жиатур» и займется осуществлением чартерных рейсов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на гендиректора оператора аэропорта (компании «Рампорт») Томаса Вайшвила.

Рейсы для «Жиатура» начнет осуществлять авиакомпания Red Wings, которая уже выполняет перелеты из «Жуковского», а также несколько других перевозчиков. Кроме того, туроператор будет продавать блоки кресел в самолетах другим фирмам, занимающимся организацией путешествий.

В деятельность «Жиатура» предполагается вложить по меньшей мере 5 млн долларов. Уже сейчас в проект инвестирован примерно 1 млн долларов. По словам Вайшвила, собственный туроператор «Жуковского» создавался, чтобы предоставлять другим компаниям воздушные судна в аренду.

В первую очередь фирма под руководством Вайшвила закупит дальнемагистральные самолеты. На них предполагается летать на Кубу. Со временем «Жиатур» начнет самостоятельно связываться с отелями и сможет выполнять функции полноценного туроператора.

«На авиасалоне МАКС мы объявим о том, что из „Жуковского“ будут летать новые авиакомпании, которые будут выполнять чартерные полеты под проект туроператора», — заявил Вайшвил. «Ведомости» утверждают, что среди этих перевозчиков может быть Nord Star.

Этим летом «Жиатур» намерен запустить рейсы в Грецию, Турцию и на Кипр. В осенне-зимнем сезоне к этим направлениям, возможно, добавится Египет. По словам Вайшвила, компания предложит «более гибкую ценовую политику», имея в управлении аэропорт.