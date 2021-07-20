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Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:49

Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией еще на месяц, до 17 августа включительно. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Танзанией», — заявили в штабе.

Танзания была одной из первых стран, с которыми Россия восстановила авиасообщение после начала пандемии COVID-19. Однако 15 апреля 2021 года полеты в африканскую страну приостановили из‑за ухудшения ситуации с распространением заболевания.

Изначально запрет действовал до 1 июня, однако его несколько раз продлевали. Последнее продление случилось месяц назад. Ограничения на авиасообщение должны были в этот раз быть сняты с 20 июля.

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