В итальянских музеях камеры начали анализировать реакцию посетителей на экспонаты

В музеях итальянского города Болонья внедрили систему ShareArt, которая позволяет анализировать реакцию посетителей на экспонаты. Специальные камеры вычисляют, насколько внимательно гости смотрели на шедевры. Об этом сообщил Bloomberg.

Система формирует «оценку привлекательности» картин, скульптур и артефактов. С помощью нее кураторы надеются понять, как планировать пространство выставочных залов исходя из того, какие именно экспонаты больше интересуют гостей.

Руководство музее рассчитывает, что новая технология поможет увеличить число посетителей и возместить хотя бы частично потерю выручки, случившуюся из‑за пандемии. Итальянские музейные учреждения потеряли из‑за коронавируса порядка 190 млн евро.

Систему ShareArt разработало правительственное агентство ENEA еще в 2016 году. Однако тестирование программы началось только в июле 2021 года, когда музеи и галереи наконец открылись после продолжительного перерыва в работе. Пока в выставочных пространствах работают 14 устройств.

Первые пробы ShareArt показали, например, что в картине Трофима Биго «Святой Себастьян, помогающий Святой Ирэн» любителей искусства интересует больше правая часть лица Себастьяна, а не центр композиции. Так происходит, как считают специалисты, из‑за игры света и тени.

В тесте были и более неожиданные результаты: в диптихе XIV века художника Витале дельи Экви гостей привлекала только правая часть работы. На левую же гости практически не смотрели. Также невнимательны посетители оказались к статуе Аполлона Вейского, которую кураторы Римского национального этрусского музея считали украшением коллекции.

Кроме того, исследователи выяснили, что в среднем у каждого экспоната люди проводят от 4 до 5 секунд. Редким работам удается удерживать внимание посетителей более чем на 15 секунд.

Какие эмоции вызывает просмотр тех или иных шедевров, в музеях пока не знают. Однако система ShareArt позволит получить и эту информацию, правда тогда, когда в музеях можно будет вновь прогуливаться без защитных масок.