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Канада снимет ограничения на въезд вакцинированных туристов со всего мира с 7 сентября

Юлия Онодэра
Вчера в 23:11

Канада откроет государственные границы для полностью вакцинированных туристов со всего мира с 7 сентября. А для граждан США въезд будет доступен уже с 9 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на министра общественной безопасности Канады Уильяма Блэра.

По словам Блэра, для приезжающих введут специальные требования. Какие именно, он не уточнил, однако подчеркнул, что для туристов с сертификатом о прививках от COVID-19 отменят 14-дневный карантин.

Глава канадского Минздрава Патрисия Хайду рассказала, что ведомство в данный момент изучает списки вакцин, которые одобрила Всемирная организация здравоохранения. Пока в стране готовы принимать людей с прививками от Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca.

«Мы должны быть осторожны с тем, [с какими] вакцинами мы сможем принимать на границе. Мы знаем, что у ВОЗ есть списки вакцин, которые они рассматривают в качестве безопасных и эффективных, и мы изучаем эти данные», — пояснила Хайду.

С 5 июля в Канаде смягчили ограничительные меры для полностью вакцинированных канадцев и иностранцев с видом на жительство. Они могут въехать в страну и избежать двухнедельного карантина.

С 9 августа канадские власти планируют открыть все крупные международные аэропорты. Пока в стране работают только аэропорты Ванкувера, Калгари, Монреаля и Торонто. Также с планируют освободить детей до 12 лет от обязательного карантина.

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