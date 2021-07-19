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Губернатор Свердловской области поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге

Валерия Корниенко
Вчера в 22:42

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову вырубить все тополя в городе и вместо них посадить другие деревья. Об этом глава региона сообщил на своей странице в инстаграме.

По словам Куйвашева, пух от тополей «надоел уже практически всем»: он заполняет квартиры и вызывает аллергию, а в этом году к тому же стал причиной сотен пожаров. Губернатор считает, что за 10-15 лет можно успешно заменить все тополя в парках и на улицах на другие деревья.

«Я поручил мэру Алексею Орлову изучить опыт других городов. И начать. Я знаю, что в Екатеринбурге и в других уральских городах часто не хватает зелени, и вырубка даже старых и больных деревьев расстраивает горожан. Но чтобы заменить тополя на другие деревья, нам придется их убрать», — сообщил Куйвашев.

По данным РИА «Новости», в начале июня в Екатеринбурге в десятки раз выросло число вызовов пожарных из‑за загоревшегося тополиного пуха. Ежедневно МЧС совершало около 250 выездов по сообщениям о пожарах, связанных с поджогами пуха.

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