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В Кронштадте выставят на торги бывший завод, где в XIX веке располагался Пушечный двор

Юлия Онодэра
Вчера в 22:23

В Кронштадте планируют выставить на торги здания бывшего военного завода, на территории которого в начале XIX века находился Пушечный двор. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского аукционного дома (РАД).

На аукционе продадут участок площадью 3,4 гектара в юго-восточной части острова Котлин. Его начальная цена вместе со всеми сохранившимися постройками составит 480 млн рублей.

«В состав комплекса входят семь производственно-складских зданий общей площадью 13,8 тыс. кв. м. Часть зданий является объектами культурного наследия федерального значения», — отметили в РАД.

Завод располагается в 5 километрах от развязки КАД, которая связывает Кронштадт с Петродворцовым и Курортным районами Петербурга. Вокруг территории находится жилая и общественно деловая застройка.

По мнению исполнительного директора РАД Константина Раева, бывший завод целесообразно «приспособить под туристическую функцию, например, гостинично-ресторанный комплекс с собственной стоянкой для яхт».

В этом случае участок земли станет притягательным для приезжающих и вольется в проект туристического кластера «Остров фортов», который реализуется в Кронштадте с 2019 года по поручению Владимира Путина.

Согласно этому проекту, в Кронштадте должен появиться «новый городской образовательный и творческий кластеры с комфортными общественными пространствами», напомнил Раев. Он считает, что после этого город станет местом притяжения для туристов России и стран Балтики.

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