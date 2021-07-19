В WhatsApp появилась функция присоединения к групповому звонку после его начала

WhatsApp усовершенствовал свой сервис групповых звонков: теперь к ним можно будет присоединиться через некоторое время после начала. Об этом сообщили в блоге мессенджера.

Компания рассказала, что пользователи с 19 июля смогут отключаться от беседы и вновь подключаться к ней в течение всего разговора. По мнению создателей сервиса, такая возможность поможет «привнести спонтанность и легкость» в групповые звонки.

«Некоторые из лучших бесед происходят, когда вы меньше всего этого ожидаете. Теперь, если кто‑то из вашей группы пропустит звонок, когда зазвонит телефон, он все равно сможет присоединиться, когда захочет», — пояснили они.

Приложение изменит интерфейс, отметили в WhatsApp. Это произойдет для того, чтобы участники конференции могли «видеть, кто участвует в разговоре и кто был приглашен, но еще не присоединился».