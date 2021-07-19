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ФИФА дисквалифицировала троих российских игроков из‑за допинга

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:09

Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала троих россиян за допинг. На приеме запрещенных веществ попались защитник пермской «Звезды» Иван Князев, экс-нападающий «Ростова» Владимир Обухов и вратарь, воспитанница ЦСК ВВС Дарья Мещерякова.

Согласно ФИФА, в допинг-пробах Князева и Обухова обнаружили метандиенон — стероидный препарат, способствующий увеличению мышечной массы. Анализы биоматериала Мещеряковой показали наличие в организме фуросемида — диуретика, позволяющего вывести другие запрещенные вещества и сбросить вес.

Срок дисквалификации Князева и Мещеряковой начнется 19 июля. Обухова отстранили от спортивных состязаний уже со 2 июля — он сможет вернуться к футбольной деятельности уже в декабре. По словам ФИФА, «игрок полностью сотрудничал со следствием, оказывая существенную помощь».

Князев и Мещерякова пробудут дисквалифицированными в течение двух лет. На момент снятия дисквалификации Князеву будет 30 лет, Мещеряковой — 28 лет. Расследование нарушений антидопинговых правил в отношении всех троих начались в марте 2021 года.

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