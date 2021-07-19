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Росавиация не допустила ни одну российскую авиакомпанию к полетам на курорты Египта

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:22

Росавиация не выдала российским авиакомпаниям ни одного допуска на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Это следует из приказа на сайте ведомства.

Причина такого решения в документе не указана. По словам источника РБК, отказ «связан с отсутствием рекомендаций оперативного штаба по частотности и количеству полетов на курорты Египта».

Всего перевозчики запрашивали более 230 допусков на рейсы из российских городов. Заявки на полеты из Москвы в Шарм-эш-Шейх подавали шесть авиакомпаний — они собирались выполнять 32 рейса в неделю. Из Петербурга в Хургаду планировали летать четыре перевозчика — и запрашивали разрешение на 17 рейсов в неделю. Также семь авиакомпаний планировали выполнять 31 рейс в неделю в Хургаду из Ростова-на-Дону.

Кроме того, перевозчики пытались получить допуски для рейсов из Волгограда, Воронежа, Ростова-на-Дону, Самары, Казани, Новосибирска, Махачкалы и других городов.

В ноябре 2015 году российские власти запретили чартерные рейсы в Египет после авиакатастрофы над Синайским полуостровом. В тот год 31 октября произошло крушение самолета, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Погибли 224 человека. Россия назвала случившееся терактом, Египет этого не признал.

Весной 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром. Чартерные полеты в курортные города Египта по-прежнему были не разрешены, хотя постоянно появлялась информация о скором снятии запрета. В июле Владимир Путин снял это ограничение.

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