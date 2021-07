Лжестатья Антона Долина, трейлер «Полового воспитания» и другие новости дня

В России выявили 24 633 новых заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 увеличилось до 5 982 766.

Почти 70% россиян заявили, что не готовы вакцинировать детей от коронавируса. По мнению большинства из них, препарат недостаточно изучен. Тех, кто точно готов отвести своего ребенка на прививку, всего 8%.

В возрасте 86 лет умер художник Курт Вестергор. Он наиболее известен по карикатурам на пророка Мухаммеда, которые спровоцировали протесты в мусульманских странах.

Издание «Вечерний курьер» опубликовало статью об «успехах военной кинокартины», в которой Антон Долин якобы хвалит бизнесмена Евгения Пригожина. Кинокритик говорит, что ничего такого не писал.

Журналисты нашли под Петербургом заброшенную подземную тюрьму с крематорием. После публикации статьи на место прибыла «тяжелая техника» и засыпала вход в здание.

Недавно власти призвали книжные магазины убрать с полок и утилизировать книги с Гитлером на обложке. Но Минюст объяснил книготорговцам, что под запретом только те издания, которые реабилитируют нацизм.

В поселке под Вологдой появилось отделение полиции в грузовом контейнере. Открытие модульного помещения прошло празднично — с шариками, музыкой и обрядом освящения.

Открылся цифровой музей ЖЭК-арта. В нем собраны популярные фигурки из покрышек, тетрапаков и других предметов, которые можно встретить во дворах российских городов.

Вышел трейлер третьего сезона «Полового воспитания». Он снят в формате проморолика: герои рекламируют среднюю школу Мурдейл, в которой все поменялось с приходом нового директора.

HBO Max купил права на показ сериала Валерия Федоровича и Евгения Никишова «Перевал Дятлова». Он будет транслироваться для австралийской и латиноамериканской аудитории.

«Donda» — новый альбом Канье Уэста, посвященный его покойной матери, — может выйти уже на этой неделе. Собрали все, что известно о релизе на сегодняшний день.

The War on Drugs раскрыли подробности своего долгожданного альбома. Пластинка, получившая название «I Don’t Live Here Anymore», должна выйти 29 октября.