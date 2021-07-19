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Черная Вдова, Человек-паук и Соколиный Глаз: двойники «Марвела» в тиктоке устроили «званый ужин»

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:00

В тиктоке есть множество косплейщиков — от тех, кто изображает из себя персонажей аниме, до людей, которые наряжаются в супергероев киновселенной «Марвел». Последние вышли на новый уровень и сделали большую коллаборацию.

Недавно СМИ обратили внимание на российскую блогершу Екатерину Шумскую, которая удивительно похожа на исполнительницу роли Черной Вдовы Скарлетт Йоханссон.

«Мы похожи, но, естественно, не идентичны как две капли воды. Благодаря этому сходству моя жизнь стала гораздо лучше, чем была. Пока только одни плюсы», — рассказала она.

@kate_johansson

♬ Nippon Egao Hyakkei -ZZver.- / ニッポン笑顔百景 -ZZ ver.- - ももいろクローバーZ

Один из ее роликов набрал почти 80 млн просмотров. В нем она сидит в костюме Черной Вдовы на диване, ест роллы и танцует под песню Бруно Марса «Leave the Door Open». Подобный формат стал ее визитной карточкой, а этот трек звучал не один раз.

Под видео около 46 тыс. комментариев не только от русской аудитории, но и от зарубежной. Все они восхищаются ее сходством со Скарлетт Йоханссон.

@kate_johansson

♬ original sound - Josh & Bronson

Один из пользователей тиктока даже снял с девушкой дуэт. Он одет в обычную одежду, но подписчики узнали в нем Соколиного Глаза из‑за внешнего сходства с актером Джереми Реннером.

@clynned

##Duett mit @kate_johansson @stark_entertainment ##hawkeye ##blackwidow ##avengers ##viraltiktok ##clynned ##foodporn ##marvel

♬ original sound - Josh & Bronson

Он действительно очень на него похож.

@clynned

Walking through the streets!☣️ ##shorts ##lookalikechallenge ##covid ##avengers ##hawkeye ##hawkeyecosplay ##fypシ ##marvelstudios ##dangerous ##clynned ##ronin

♬ Avengers - Lethyx Nekuia

К «званому ужину» с Черной Вдовой также присоединился двойник Тома Холланда в костюме Человека-паука.

@heyjohnson

##duet with @kate_johansson

♬ original sound - Josh & Bronson

Видео, в котором он примеряет костюмы, собрало почти 3 млн просмотров.

@heyjohnson

@disneyparks Hire me 😭🙏🏻

♬ original sound - Spider-Man

На ролик обратил внимание официальный аккаунт парка Дисней. «Похоже, у нас новый рекрут», — написала компания. «Давайте разработаем контракт», — ответил косплеер.

Вскоре к двойникам присоединились Тони Старк, Человек-муравей и Капитан Америка.

@sh.its.random

Reply to @missdelicious12 I added Ant-boy and iron deficiency man! 😂👍🏼

♬ original sound - dreamelli612
@california_tonystark

##ironman ##tonystark ##ironmancosplay ##tonystarkcosplay ##cosplay ##marvel ##avengers ##mcu ##robertdowneyjr ##rdj

♬ Astronaut In The Ocean - Masked Wolf
@jaycubrudd

Had to steal this out of dads closet… shhhhh ##FerragamoLetsDance ##antman ##paulrudd

♬ original sound - Addy Somerville
@thatjakeryan

She never picked up ##captainamerica ##InTheHeightsChallenge ##mcu ##chrisevans ##avengers

♬ Phone Calling (Ringing Tone Telephone Call No Answer Dial Cell Noise Clip) [Sound Effect] - Finnolia Sound Effects

Недавно пользователи тиктока обратили внимание на видео американца Париса Брауна. Мужчина удивительно похож на рэпера 2Pac, застреленного в 1996 году. Ролик, в котором он сидит на диване под песню «No More Pain», собрал уже почти миллион просмотров.

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