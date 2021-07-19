Черная Вдова, Человек-паук и Соколиный Глаз: двойники «Марвела» в тиктоке устроили «званый ужин»

В тиктоке есть множество косплейщиков — от тех, кто изображает из себя персонажей аниме, до людей, которые наряжаются в супергероев киновселенной «Марвел». Последние вышли на новый уровень и сделали большую коллаборацию.

Недавно СМИ обратили внимание на российскую блогершу Екатерину Шумскую, которая удивительно похожа на исполнительницу роли Черной Вдовы Скарлетт Йоханссон.

«Мы похожи, но, естественно, не идентичны как две капли воды. Благодаря этому сходству моя жизнь стала гораздо лучше, чем была. Пока только одни плюсы», — рассказала она.