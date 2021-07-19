Россия выделит 30 млрд рублей на создание «санитарного щита» от вирусов

Россия выделит 30 млрд рублей на разработку проекта «санитарного щита», который должен будет защищать страну от потенциально возможных новых пандемий. Об этом сообщил РБК со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Голикова рассказала о планах по созданию «санитарного щита» в ходе совещания с Владимиром Путиным — именно президент говорил о его необходимости во время послания Федеральному собранию в апреле 2021 года.

«У нас должен быть мощный, надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности. <…> В случае появления инфекций, такой же опасной, как коронавирус, <…> Россия должна быть готова в течение четырех дней <…> разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину и приступить к ее массовому производству», — заявил тогда глава государства.

Санитарный барьер, который поможет снизить до минимума риск проникновения опасных инфекций в страну начали разрабатывать в мае. «Для этого у нас есть все необходимое — высококлассные ученые и сильная научная база», — отмечал премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на ПМЭФ в начале июня сказала, что главным лозунгом и целью «санитарного щита» стала «эпидемия без локдауна». «Мы должны обеспечить функционирование страны — и экономики, и общественных отношений, не давая распространяться инфекции», — подчеркнула она.

Татьяна Голикова подтвердила, что «санитарный щит» предполагает создание тест-системы для распознавания нового вируса в течение четырех дней. Также она рассказала, что разработка вакцины, согласно проекту, должна осуществляться за четыре месяца.

«Уже к 2024 году обеспечим возможность для экспресс-диагностики более чем в 240 пунктах пропуска. <…> Для 80% россиян станет доступной быстрая — в течение 24 часов — и качественная своевременная диагностика инфекций», — добавила вице-премьер.