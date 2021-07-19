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Россия выделит 30 млрд рублей на создание «санитарного щита» от вирусов

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:36

Россия выделит 30 млрд рублей на разработку проекта «санитарного щита», который должен будет защищать страну от потенциально возможных новых пандемий. Об этом сообщил РБК со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Голикова рассказала о планах по созданию «санитарного щита» в ходе совещания с Владимиром Путиным — именно президент говорил о его необходимости во время послания Федеральному собранию в апреле 2021 года.

«У нас должен быть мощный, надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности. <…> В случае появления инфекций, такой же опасной, как коронавирус, <…> Россия должна быть готова в течение четырех дней <…> разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину и приступить к ее массовому производству», — заявил тогда глава государства.

Санитарный барьер, который поможет снизить до минимума риск проникновения опасных инфекций в страну начали разрабатывать в мае. «Для этого у нас есть все необходимое — высококлассные ученые и сильная научная база», — отмечал премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на ПМЭФ в начале июня сказала, что главным лозунгом и целью «санитарного щита» стала «эпидемия без локдауна». «Мы должны обеспечить функционирование страны — и экономики, и общественных отношений, не давая распространяться инфекции», — подчеркнула она.

Татьяна Голикова подтвердила, что «санитарный щит» предполагает создание тест-системы для распознавания нового вируса в течение четырех дней. Также она рассказала, что разработка вакцины, согласно проекту, должна осуществляться за четыре месяца.

«Уже к 2024 году обеспечим возможность для экспресс-диагностики более чем в 240 пунктах пропуска. <…> Для 80% россиян станет доступной быстрая — в течение 24 часов — и качественная своевременная диагностика инфекций», — добавила вице-премьер.

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