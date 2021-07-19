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Новый директор и большие перемены в Мурдейле: вышел трейлер третьего сезона «Полового воспитания»

Виктория Шанина
Сегодня в 18:14

Netflix выпустил первый тизер-трейлер третьего сезона «Полового воспитания». Он снят в формате промо-ролика средней школы вымышленного городка Мурдейла.

Создатели сериала обещают много перемен в грядущем сезоне. Например, вместо бывшего директора мистера Гроффа за порядком в школе будет следить мисс Хэддон.

«У нас все новое: форма, студенческий состав и отношение к учебе», — рассказывают ученики, часто добавляя: «Выбирай Мурдейл!»

Роль мисс Хэддон исполнит Джемайма Кирк, снимавшаяся в сериалах «Маньяк», «Девочки» и «Коп с топором». Также актерский состав дополнят Джейсон Айзекс, который сыграет Питера Гроффа — более успешного и совсем не скромного старшего брата мистера Гроффа.

Наступает новый учебный год. Отис практикует секс без обязательств, Эрик и Адам официально вместе, а у Джин скоро будет ребенок. Тем временем новый директор Хоуп пытается вернуть школу Мурдейла к совершенству, Эйми открывает для себя феминизм, Джексон влюбляется, а потерянная голосовая почта все еще где‑то блуждает. Приготовьтесь к посвящению животных, вторжению инопланетян, кексам-вагинам и многому другому от мадам Грофф.
Официальный синопсис третьего сезона «Полового воспитания»

Третий сезон «Полового воспитания» выйдет на Netflix 17 сентября. В нем будет 8 эпизодов.

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