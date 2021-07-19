Шинолебедь и мухомор из таза: открылся онлайн-музей ЖЭК-арта

Креативное бюро «Золотые тигры России» запустило цифровой музей ЖЭК-арта. В нем собраны 3D-модели фигурок из покрышек, тетрапаков и других предметов, которые можно встретить во многих дворах российских городов.

Сайт содержит несколько разделов: в «Бестиарии» можно найти описания 15 самых популярных дворовых объектов, которые делают россияне, в «Теории» — узнать историю ЖЭК-арта, а в «Сделай сам» — сделать собственную фигурку. На сайте также собраны интервью с женщинами, создающими ЖЭК-арт.

По словам автора проекта и креативного директора бюро Сергея Наумова, основная цель музея — реабилитировать ЖЭК-арт в глазах людей, расширив контекст, в котором это творчество для них существует.

«Мы изучили теорию, поговорили с создателями, категоризировали наконец чебурашек, шинолебедей и других наших прекрасных соседей по микрорайону, чтобы, сходив в наш музей ЖЭК-арта, человек уже более понимающим и любящим взглядом посмотрел на свой родной двор», — рассказал Наумов.

Ранее «Афиши Daily» уже рассказывала историю российского ЖЭК-арта. О самых интересных символах искусства в Петербурге читайте здесь.