Автор музыки к церемонии открытия Олимпиады в Токио ушел со своего поста из‑за школьного буллинга

Японский композитор Кэйго Оямада, ставший одним из авторов музыки к церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, решил покинуть свой пост в оргкомитете турнира. Он подал в отставку из‑за того, что в школьные годы обижал одноклассников, сообщил ТАСС.

Оямада разместил публичное письмо с объяснениями своих действий в сети. В нем он рассказал, что решение уволиться стало реакцией на критику его поведения в юности. «С этого момента я буду строго оценивать свои намерения и действия. Прошу прощения за произошедшее», — написал музыкант.

Негативные сообщения в адрес композитора появились из‑за публикации в СМИ цитат из его старого интервью. В 1994 году Оямада признался в беседе с журналом Rockin’On Japan, что во время учебы в школе регулярно издевался над сверстниками с ограниченными возможностями.

О назначении Оямады композитором церемонии стало известно 14 июля. 16 июля Оямада извинился за старые интервью, в которых, по словам Kyodo News, не проявил должного сожаления о происходившем с ним в юности.

Тем не менее многие японцы призвали власти отстранить Оямаду от участия в Олимпийских играх. В итоге композитор попросил снять его с должности сам. Его заявление было принято, а оргкомитет Олимпиады принес извинения за изначальное приглашение Оямады.

Музыку композитора в оргкомитете пообещали не использовать. Вместо него звуковым оформлением церемонии открытия Игр займется другой автор, его в данный момент выбирают.

Ранее оргкомитет Олимпийских игр в Токио покинул из‑за обвинений в сексизме его глава — экс-премьер Японии Есиро Мори. Кроме того, уволили креативного директора оргкомитета Хироси Сасаки — он предложил нарядить участницу церемонии открытия, плюс-сайз-актрису и модель, в костюм свиньи.