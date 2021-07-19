The War On Drugs анонсировали новый альбом «I Don’t Live Here Anymore»

Нео-психоделик-рок-группа The War on Drugs объявила подробности своего долгожданного альбома. Пластинка, получившая название «I Don’t Live Here Anymore», должна выйти 29 октября.
В треклист альбома попали 10 треков. Релиз был записан на семи студиях, включая Electric Lady в Нью-Йорке и Sound City в Лос-Анджелесе.
Согласно анонсу, «I Don’t Live Here Anymore» — это «необычный рок-альбом об одном из наших самых распространенных, но устрашающих процессов — устойчивости перед лицом отчаяния». В нем также есть подробное описание к первому синглу «Living Proof», который, по всей видимости, скоро появится на стриминговых платформах.
За день до этого коллектив поделился отрывком из клипа к новой песне у себя в инстаграме.
The War on Drugs в 2005 году основали Адам Грандусиел и Курт Вайл (который позже покинул группу). С тех пор музыканты выпустили четыре студийных альбома, с восторгом встреченных критиками и слушателями.
Последний на данный момент альбом группы «A Deeper Understanding» вышел в 2017 году. Позже релиз попал в топы нескольких чартов, а также обрел статус золотого в Бельгии и Нидерландах.