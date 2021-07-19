The War On Drugs анонсировали новый альбом «I Don’t Live Here Anymore»

В треклист альбома попали 10 треков. Релиз был записан на семи студиях, включая Electric Lady в Нью-Йорке и Sound City в Лос-Анджелесе.

Согласно анонсу, «I Don’t Live Here Anymore» — это «необычный рок-альбом об одном из наших самых распространенных, но устрашающих процессов — устойчивости перед лицом отчаяния». В нем также есть подробное описание к первому синглу «Living Proof», который, по всей видимости, скоро появится на стриминговых платформах.

За день до этого коллектив поделился отрывком из клипа к новой песне у себя в инстаграме.