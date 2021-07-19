перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Мексике прошел первый турнир по ловле пластика. Участники достали из океана три тонны мусора 17:41
The War On Drugs анонсировали новый альбом «I Don’t Live Here Anymore» 17:35
«Ночлежка» откроет кафе, где будут работать ее подопечные. Вся прибыль пойдет на работу приютов 17:18
В Ленобласти нашли заброшенную частную тюрьму с крематорием 16:51
Минпросвещения: к 2030 году половину домашних заданий школьников будет проверять ИИ 16:39
Актеру Александру Невскому исполнилось 50 лет. В гости к юбиляру пришел Арнольд Шварценеггер 16:35
На Okko выйдут три фильма с Каннского фестиваля. Это «Аннетт», «Петровы в гриппе» и «Дело» 15:48
ЕС и США обвинили Китай в кибератаке через программу Exchange компании Microsoft 15:35
Кукушкин в образе хлеба, а Шмыкова — томат: проект «Помощь» запустил серию роликов «Продуктовый сад» 15:30
KanyeWest/YouTube Бог и преодоление невзгод: что известно о новом альбоме Канье Уэста «Donda»
Бог и преодоление невзгод: что известно о новом альбоме Канье Уэста «Donda» 14:57
HBO Max купил права на показ сериала «Перевал Дятлова» в Австралии и Латинской Америке 14:36
Правительство не поддержало законопроект о лечении мигрантов с ВИЧ и отмене их депортации 14:00
Алексей Березуцкий стал главным тренером ЦСКА 13:47
Книготорговцы попросили Минюст разъяснить, что можно писать о Гитлере и какие фото использовать 13:11
picture alliance/Getty Images Умер художник Курт Вестергор. Он рисовал карикатуры на пророка Мухаммеда
Умер художник Курт Вестергор. Он рисовал карикатуры на пророка Мухаммеда 12:20
«Билайн» представил трекер для собак и приложение с курсами по воспитанию питомцев 12:12
В России выявили 24 633 случая COVID-19 за сутки 11:40
HBO приостановил производство сиквела «Игры престолов». Член съемочной команды заболел коронавирусом 11:37
Антон Долин якобы опубликовал статью с похвалой Евгения Пригожина. Критик отрицает авторство 11:19
herronthatkate/Instagram Кейт Херрон не вернется в режиссерское кресло во втором сезоне «Локи»
Кейт Херрон не вернется в режиссерское кресло во втором сезоне «Локи» 10:46
Отключить рекламу

The War On Drugs анонсировали новый альбом «I Don’t Live Here Anymore»

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:35

Нео-психоделик-рок-группа The War on Drugs объявила подробности своего долгожданного альбома. Пластинка, получившая название «I Don’t Live Here Anymore», должна выйти 29 октября.

В треклист альбома попали 10 треков. Релиз был записан на семи студиях, включая Electric Lady в Нью-Йорке и Sound City в Лос-Анджелесе.

Согласно анонсу, «I Don’t Live Here Anymore» — это «необычный рок-альбом об одном из наших самых распространенных, но устрашающих процессов — устойчивости перед лицом отчаяния». В нем также есть подробное описание к первому синглу «Living Proof», который, по всей видимости, скоро появится на стриминговых платформах.

За день до этого коллектив поделился отрывком из клипа к новой песне у себя в инстаграме.

The War on Drugs в 2005 году основали Адам Грандусиел и Курт Вайл (который позже покинул группу). С тех пор музыканты выпустили четыре студийных альбома, с восторгом встреченных критиками и слушателями.

Последний на данный момент альбом группы «A Deeper Understanding» вышел в 2017 году. Позже релиз попал в топы нескольких чартов, а также обрел статус золотого в Бельгии и Нидерландах.

События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить