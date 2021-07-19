Минпросвещения: к 2030 году половину домашних заданий школьников будет проверять ИИ

К 2030 году половину выполненных домашних заданий школьников будет проверять искусственный интеллект. Об этом сообщается в паспорте стратегии цифровой трансформации образования Минпросвещения, передает ТАСС.

«Результаты: до 2030 года 50% домашних заданий проверяется автоматически с использованием экспертных систем ИИ», — говорится в документе. Разработка станет частью программы «Цифровой помощник учителя».

Также, согласно докладу ведомства, к 2024 году организация работы школ будет осуществляться через «безбумажные технологии». Доля электронного документооборота к этому времени составит 90%.

Кроме того, планируется создать автоматизированный сервис записи в школу, сформировать реестры цифровых двойников школ и образовательных программ. У выпускников через три года должно появиться цифровое портфолио, которое можно будет использовать для поступления в колледжи, вузы, а также при устройстве на работу.