ЕС и США обвинили Китай в кибератаке через программу Exchange компании Microsoft

Страны Евросоюза подверглись кибератаками с территории Китая. Хакеры пользовались программным обеспечением Exchange Server американской корпорации Microsoft, сообщается в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Члены ЕС решительно осуждают вредоносную кибердеятельность, которая противоречит нормам ответственного поведения государств, одобренным всеми членами ООН. Продолжаем призывать власти Китая следовать этим нормам и не позволять использовать свою территорию для таких кибератак, принимать необходимые меры, доступные действия для обнаружения, расследования и реагирования на эту ситуацию», — заявил Боррель.

Отмечается, что кибератака привела к рискам для безопасности и экономическим потерям для госучреждений и частных компаний. Целями взломов, по словам Жозепа Борреля, были кража интеллектуальной собственности и шпионаж. Под угрозу попали тысячи компьютеров, в том числе в европейских странах и их институтах.

По информации властей США, за кибератаками стоят злоумышленники, связанные с Министерством госбезопасности Китая. Представитель администрации США высокого ранга на брифинге заявила, что министерство сознательно использует киберпреступников для получения личной выгоды.

Exchange Server — это программа, использующаяся для обмена сообщениями и совместной работы. 2 марта Microsoft сообщил о крупной кибератаке, которую хакеры провели, воспользовавшись уязвимостью в Exchange Server.

В этот же день компания выпустила экстренное обновление программы, которое должно было исправить уязвимость. Однако к 5 марта его установили только 10% скомпрометированных организаций, и взломы продолжились. 7 марта стало известно, что взлом программного обеспечения коснулся 60 тыс. компаний.