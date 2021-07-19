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Кукушкин в образе хлеба, а Шмыкова — томат: проект «Помощь» запустил серию роликов «Продуктовый сад»

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:30

Благотворительный проект «Помощь» вместе с креаторами Red Pepper Film и «Другдруга» запустил серию роликов «Продуктовый сад». В них известные российские актеры, ведущие, музыканты и спортсмены в костюмах продуктов будут рассказывать о том, как работает приложение «Помощь», рассказали «Афише Daily» в пресс-службе.

В видео попечители проекта выступают в образе различных продуктов: например, в первом из них основатель проекта и актер Никита Кукушкин примеряет на себя костюм хлеба. В роликах также снялись Варвара Шмыкова (томат), Ирина Горбачева (морковь), Манижа (брокколи), Юрий Борисов (яйцо), Антон Лапенко (сода) и другие друзья «Помощи». Новые серии будут выходить на протяжении двух недель.

Манера, в которой выступают персонажи, отсылает к популярной рекламе соков из нулевых. Продукты расскажут механику приложения адресной помощи: пользователи могут сами выбрать поблизости нуждающихся пожилых людей, оплатить часть или всю стоимость продуктовой корзины, а в личном кабинете увидеть отчет о получении набора в виде накладной или в формате фото.

«Помощь» — это первое в мире мобильное приложение адресной прозрачной помощи. Главная цель проекта — обеспечить достойную жизнь нуждающимся.

Благотворительный фонд «Я в помощь» создан в 2019 году по инициативе Никиты Кукушкина — ведущего актера «Гоголь-центра» и инициатора проектов «Добрая машина» и «Добрый ящик». Мобильное приложение запустили в декабре 2020 года. Первой целевой группой оказания помощи стали пожилые люди, в будущем планируется добавить и другие группы нуждающихся.

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