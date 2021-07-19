Благотворительный проект «Помощь» вместе с креаторами Red Pepper Film и «Другдруга» запустил серию роликов «Продуктовый сад». В них известные российские актеры, ведущие, музыканты и спортсмены в костюмах продуктов будут рассказывать о том, как работает приложение «Помощь», рассказали «Афише Daily» в пресс-службе.

В видео попечители проекта выступают в образе различных продуктов: например, в первом из них основатель проекта и актер Никита Кукушкин примеряет на себя костюм хлеба. В роликах также снялись Варвара Шмыкова (томат), Ирина Горбачева (морковь), Манижа (брокколи), Юрий Борисов (яйцо), Антон Лапенко (сода) и другие друзья «Помощи». Новые серии будут выходить на протяжении двух недель.

Манера, в которой выступают персонажи, отсылает к популярной рекламе соков из нулевых. Продукты расскажут механику приложения адресной помощи: пользователи могут сами выбрать поблизости нуждающихся пожилых людей, оплатить часть или всю стоимость продуктовой корзины, а в личном кабинете увидеть отчет о получении набора в виде накладной или в формате фото.