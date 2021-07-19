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Алексей Березуцкий стал главным тренером ЦСКА

Виктория Шанина
Сегодня в 13:47

Алексей Березуцкий утвержден главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Ранее Березуцкий числился в ЦСКА исполняющим обязанности главного тренера. 19 июля он впервые выйдет на матч против команды «Нижний Новгород» без приставки и. о.

Игра пройдет на «ВЭБ-арене», команда-противник — новичок в премьер-лиге. Эта встреча станет заключительной перед стартом нового сезона.

До 15 июня 2021 года главным тренером ЦСКА был хорватский нападающий Ивица Олич. Он вступил в должность 23 марта этого года, главной причиной ухода стало «другое видение работы и будущего первой команды». Ранее Олич был игроком команды и трижды стал чемпионом России в ее составе.

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