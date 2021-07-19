Правительство не поддержало законопроект о лечении мигрантов с ВИЧ и отмене их депортации

Правительство отказалось от поддержки законопроекта депутата Федота Тумусова, в котором он предложил отменить запрет на въезд и депортацию мигрантов с ВИЧ, а также обеспечить их лечением. В кабмине заявили, что действующие меры предотвращают распространение инфекции по стране, передают «Открытые медиа».

В проекте закона Тумусов утверждает, что из‑за угрозы высылки из страны мигранты с ВИЧ скрывают заболевание и «выпадают из поля зрения медицинских и миграционных служб». В таких случаях многие из них «остаются на годы в нелегальном положении практически без доступа к медицинской помощи», тем самым распространяя ВИЧ-инфекцию не только в России, но и в странах Восточной Европы и Азии.

В заключении правительства подчеркивается, что депортация не грозит мигрантам с семьями, члены которых являются российскими гражданами. Там также отметили, что используемых депутатом терминов «иностранное государство — страна исхода» и «государства — участники стран исхода» нет в российском законодательстве.

Тумусов предлагал оплачивать лечение за счет средств иностранных государств, а также самих мигрантов и их работодателей. Но в правительстве ответили, что нет никаких правовых оснований для оплаты за счет другого государства.

В России действует федеральный закон, в котором прописаны ограничения для мигрантов с ВИЧ: запрет на въезд, временное пребывание и проживание. В 2016 году ЕСПЧ признал, что в России нарушают права иностранцев с ВИЧ. Это единственная страна Совета Европы, в которой есть подобные запреты.

За прошлый год в России ВИЧ-инфекцию обнаружили у 892 иностранцев. По данным ООН, в 2019 году страны Восточной Европы и Центральной Азии вошли в список регионов мира, где ВИЧ-эпидемия продолжает расти.