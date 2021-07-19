Книготорговцы попросили Минюст разъяснить, что можно писать о Гитлере и какие фото использовать

Минюст подготовит разъяснения для книготорговцев, как нужно писать об Адольфе Гитлере и можно ли использовать его фото на обложках и иллюстрациях в книге, пишет «Коммерсант». Об этом попросили Российский книжный союз (РКС), Российское историческое общество, Гильдия продюсеров России и Российская библиотечная ассоциация.

13 июля РКС призвал книжные магазины изъять и утилизировать из торговых залов книги, подпадающие под действие нового федерального закона о запрете публичной демонстрации нацистской атрибутики и лидеров Третьего рейха, а также убрать такие издания с сайтов.

После этого участники рынка заявили, что «правоприменение в данном ФЗ не прописано, а формулировки самого закона позволяют достаточно широкое их трактование». Им ответила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

«В документе, который разослал РКС, не упоминается про негативное отношение к идеологии нацизма, из чего люди могут сделать вывод, что запрещено абсолютно все — и надо срочно бежать и изымать», — заявила Ямпольская. Она удивилась количеству книг, которое выпускаются с крупными портретами Гитлера на обложке.

Чиновница привела пример случая, когда книга не попадает под запрет. «Если книга называется, предположим, „Как Гитлер развязал войну“, безусловно, нет никаких признаков пропаганды, оправдания нацизма и его главного идеолога. Тогда нечего и изымать», — сказал она и уточнила, что в спорных случаях будет назначена экспертиза.

Вице-президент РКС Леонид Палько признался, что в их письме «немного сгустили краски»: они не знали, что требования распространяются только на те изображения, которые реабилитируют нацизм.

Однако в Кремле считают, что нацистским лидерам не место на обложке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что крупные изображения с ними «абсолютно не нужны и недопустимы по закону», посчитав это популяризацией.