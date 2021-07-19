HBO приостановил производство сиквела «Игры престолов». Член съемочной команды заболел коронавирусом

Канал HBO временно приостановил производство «Дома Дракона» — приквела «Игры престолов» — из‑за коронавируса. В съемочной группе выявили случай заражения COVID-19, сообщает Deadline.

Имя заболевшего члена команды не озвучивается. Он отправится на карантин, а съемки продолжатся через два дня — 21 июля.

На данный момент съемки приквела проходят в Великобритании, а его премьера намечена на 2022 год. Производство фэнтези-драмы началось в апреле.

Действие сериала происходит за 300 лет до событий «Игры престолов» и рассказывает историю Дома Таргариенов. Падди Консидайн играет короля Визериса Таргариена, Оливия Кук — Алисент Хайтауэр, Мэтт Смит — принца Деймона Таргариена, а Стив Туссен — лорда Корлиса Велариона (он же Морская Змея), который становится правой рукой королевы Рейниры Таргариен во время танца Драконов.

Сценарий «Дома Дракона» создавали автор романа «Пламя и кровь» Джордж Мартин и Райан Кондал, который также выступает шоураннером проекта. Также в ролях: Милли Олкок, Ив Бест, Эмили Кэри и Фабьен Фрэнкел.

Ранее из‑за ухудшения ситуации с коронавирусом в Великобритании приостановили съемки второго сезона сериала «Бриджертоны» и адаптации «Матильды» от стрим-сервиса Netflix. За 16 июля в стране выявили 52 тыс. новых случаев заражения.

Премьер-министру страны Борису Джонсону и министру финансов Риши Сунаку пришлось уйти на самоизоляцию после контакта с министром здравоохранения Саджидом Джавидом, у которого выявили COVID-19.