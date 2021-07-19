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Антон Долин якобы опубликовал статью с похвалой Евгения Пригожина. Критик отрицает авторство

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:19

18 июля издание «Вечерний курьер» опубликовало статью под заголовком «Успех военной кинокартины — в правде: отечественные режиссеры говорят о войне достоверно и объективно». Автором статьи заявлен Антон Долин, но сам критик сказал, что ничего не писал.

Автор публикации пишет о «пальме первенства» российских режиссеров в съемках военных картин, акцентируя внимание на достоверности передаваемых событий.

«Если бы не инициатива известного бизнесмена Евгения Пригожина, дед которого был участником тех сражений, бои под Ржевом продолжали бы оставаться без внимания», — отмечает автор заслуги бизнесмена в производстве фильма «Ржев». В тексте заявляется, что Пригожин также причастен к созданию фильмов «Шугали» и «Турист», он «небезразличен к теме истории, патриотизма, а главное — к будущему страны».

В своем фейсбуке кинокритик Антон Долин отметил, что хоть он не всегда «шерит» свои публикации в соцсетях, материал для «Вечернего курьера» он не писал. «Не знаю, куда жаловаться: или просто посмеяться и забыть?» — добавил он.

В комментариях предположили, что это мог быть полный тезка Долина. На данный момент редакторы издания удалили имя автора, оставив пустую строку, но в сети остались скриншоты с «Антоном Долиным».

В мае Евгений Пригожин прокомментировал «Медузе»* информацию о том, что он финансировал съемки фильма «Турист». Бизнесмен сравнил журналистку издания Лилию Яппарову с врагом народа, которых в СССР расстреливали, поскольку она работает на «иностранного агента».

* «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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