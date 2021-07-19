Кейт Херрон не вернется к режиссерскому креслу во втором сезоне «Локи»

«Честно говоря, второй сезон не планировался. <…> Я действительно буду рада посмотреть сериал как фанат в следующем сезоне и горжусь тем, что мы уже сделали, я выложилась на все сто. Сейчас я работаю над другими проектами, которые еще не анонсировала», — заявила Херрон.

Режиссер сериала «Локи» Кейт Херрон не вернется к своей должности во втором сезоне проекта. Об этом она рассказала в интервью изданию Deadline.

По ее словам, совместных фильмов с Marvel пока больше не планируется, в ближайшее время Кейт Херрон вернется с сольным проектом. Она хотела бы снова поработать со студией, но это уже точно будет не «Локи».

Второй сезон сериала выйдет на стриминговой платформе Disney+. Новый режиссер и дата премьеры пока неизвестны.

О том, что сериал «Локи» официально продлен на второй сезон, стало известно в финальной серии первого. Создатели разместили объявление об этом в сцене после титров.

У фанатов было много причин считать, что шоу продлят. В январе 2021 года об этом сообщил Deadline, а исполнительный продюсер Нейт Мур в своем интервью для IndieWire в апреле рассказал, что в «Локи» есть много «крутых» историй, которые можно развивать в течение нескольких сезонов.