Производители: с августа хлебобулочная продукция подорожает на 7–12%

Хлебозаводы предупредили ретейлеров о росте цен на их продукцию на 7–12%. Подорожание ожидается в начале августа, пишет «Коммерсант» со ссылкой на торговую сеть «Верный».

Повышение цен объясняется подорожанием сырья, упаковки и транспортировки. При этом, по словам президента Российского союза пекарей Алексея Лялина, сам хлеб становится дороже лишь «на 1 рубль год к году». Он отметил, что цена маргарина выросла на 38%, упаковочного материала — на 26%, а сахара — на 9%.

В конце 2020 года производители обязались не повышать цены на свои изделия, так как правительство утвердило компенсации — по 2000 рублей за тонну хлеба. Однако эти выплаты не позволяют полностью покрыть расходы на сырье, а в некоторых регионах субсидию не выдают единоразово, как было заявлено изначально, а частями.

«В этих субсидиях не учитывается подорожание сырья. Чтобы избежать банкротства, часть производителей решила отказаться от них», — заявил исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев.

Айдиев утверждает, что такая ситуация создает дисбаланс на рынке и властям следовало запустить программу адресной поддержки населения. Кроме того, производители подсолнечного масла и сахара подписали соглашение о фиксации розничных цен, поэтому им пришлось повысить цены для оптовых покупателей, включая производителей хлеба, чтобы компенсировать выпадающие доходы.

В Минсельхозе предпосылок к росту цен не увидели. Представители ведомства заявили, что стоимость пшеницы третьего и четвертого классов снизилась на 7,2 и 5,9% после введения таможенных пошлин. Кроме того, по состоянию на 16 июля освоено 47,6% средств, направленных хлебопекарням для стабилизации цен.

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