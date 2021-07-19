В московской полиции объяснили задержание журналистки «Ленты.ру» препятствованием работе силовиков

В пресс-службе Главного управления МВД по Москве заявили агентству «Москва», что журналистку «Ленты.ру» Анастасию Завьялову задержали за воспрепятствование работы полицейских. 19 июля состоится суд по делу Завьяловой.

«На неоднократные требования правоохранителей о прекращении противоправного поведения девушка не реагировала, о профессиональном статусе журналиста не заявляла», — добавили там.

В издании, где работает девушка, «делают все возможное с момента задержания». «„Лента.ру“ возмущена противоправными действиями сотрудников полиции и намерена принять все законные меры для тщательного расследования данного инцидента», — сказали в редакции.

Вечером 17 июля Завьялову задержали на Чистых прудах, когда она попыталась заснять жетон полицейского и то, как ребенка заводят в автозак. Ей заломили руки, а по дороге в ОВД «Басманный» наступили на нее коленом и ударили головой об стол. В отделе полиции ее шантажировали, а после составили административный протокол о мелком хулиганстве.