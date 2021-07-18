Ford выпустил ароматизатор с запахом бензина и нотками резиновых шин для владельцев электромобилей

Перед выпуском аксессуара Ford провел опрос среди водителей электромобилей. Исследование показало, что около 70% из них скучают по обычным машинам.

Автопроизводитель Ford создал ароматизатор премиум-класса для владельцев электромобилей, которым не хватает атмосферы машин на двигателях внутреннего сгорания. Аромат под названием «Mach-Eau» пахнет бензином, сообщается на сайте медиацентра Ford.

Согласно описанию на сайте, в «Mach-Eau» есть нотки миндального экстракта, который напоминает запах салона автомобиля, и пара-крезола, похожего на запах резиновых шин. Кроме того, использовалась смесь лаванды, герани, синего имбиря и сандала. Последний позволяет создать эффект дымного и металлического аромата.

Сейчас ароматизатор недоступен для свободной продажи, получить его могут только владельцы модели электромобилей Mustang. Будет ли он идти в комплекте с новой машиной или придется покупать отдельно, пока неизвестно.

Однако подписчики Ford в твиттере, кажется, пока не воспринимают всерьез эту новость: