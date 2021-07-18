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Роскомнадзор: YouTube лидирует по числу неудаленного противоправного контента в сети

Виктория Шанина
Сегодня в 19:57

Роскомнадзор назвал видеохостинг YouTube лидером по количеству неудаленных материалов, запрещенных на территории России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителей ведомства.

По информации РКН, значительная часть такого контента — материалы экстремистских и террористических организаций. Кроме того, среди противоправных материалов есть, пропагандистские, агитационные, а также «пронаркотические и другие социально опасные» ролики.

«Роскомнадзор направил администрации компании Google LLC (владеет YouTube) более 24 тыс. требований удалить размещенный на видеохостинге запрещенный контент», — сообщают в ведомстве.

По результатам мониторинга платформы около 5 000 запрещенных материалов так и не было удалено. С начала года в отношении Google составлено 11 протоколов. Суд пока рассмотрел три из них, сумма штрафов составила 6 млн рублей.

В РКН отметили, что администрация YouTube «игнорирует требования ведомства о необходимости удаления» фейков, в том числе о коронавирусе. По данной тематике неудаленными остаются девять материалов.

Согласно российскому законодательству, если после уведомления от РКН платформа не ограничивает доступ к запрещенной информации в течение суток, она должна заплатить штраф от 3 до 8 млн рублей. В случае повторного нарушения суд назначит выплату в размере 5-20% годового оборота компании.

В мае РКН пригрозил замедлить Google и YouTube за неудаление запрещенного контента. Однако спустя несколько дней в ведомстве заявили, что «штрафов достаточно».

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google удалить с ютьюба ролики об акциях в поддержку Алексея Навального. В компании не согласились с решением ведомства и подали на него иск в Арбитражный суд Москвы. Если Google не удалит ролики и суд встанет на сторону РКН, американскому IT-гиганту грозит штраф в 8 млн рублей.

До этого миллионные штрафы за отказ удалять запрещенный контент в России получили Telegram, «ВКонтакте», TikTok и Twitter. Работу последнего замедлили на территории РФ, но затем оставили ограничения только для мобильной версии приложения.

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