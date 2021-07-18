Хинштейн попросит прокуратуру ужесточить меру пресечения для девушки, сбившей троих детей в Москве

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн попросит прокуратуру ужесточить меру пресечения 18-летней девушки, сбившей троих детей улице Авиаторов в Москве. По его мнению, необходимо заменить домашний арест на обычный, то есть в СИЗО. Об этом политик написал в своем твиттере.

«Сделаем все, чтобы не „отделалась“. Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой, было обжаловано», — заявил Хинштейн.

Так депутат ответил на пост журналиста радиостанции «Вести FM» Гия Саралидзе. Ведущий сообщил, что в больнице скончался второй ребенок, которого сбила обвиняемая.

«Ребенку 3 года. А эта… сидит дома. А родители и адвокаты видать уже работают над тем, чтобы отделалась условным. Ужас», — написал Саралидзе.

16 июля Валерия Башкирова сбила на автомобиле троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Они пересекали дорогу по пешеходному переходу без светофора вместе с двумя взрослыми, в результате аварии детей госпитализировали.

Пятилетний мальчик умер через несколько часов, трехлетний — вечером 17 июля. Девятилетнему ребенку диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Уголовное дело было возбуждено по статье 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Прокуратура Москвы поставила ход расследования на контроль, суд заключил водителя под домашний арест. Состояние опьянения экспертиза не подтвердила.