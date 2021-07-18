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Опрос: треть россиян против четырехдневной рабочей недели, потому что боится снижения зарплаты

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:01

Против идеи четырехдневной рабочей недели выступают 34% опрошенных россиян. Они опасаются, что в случае введения такого графика их доходы снизятся, следует из исследования сервиса SuperJob.

44% респондентов поддерживают четырехдневный формат. 63% уверены, что за четыре дня смогли бы выполнить тот же объем работы, что и за пять. Практически каждый четвертый (24%) признался, что для него этого мало. Сокращение рабочей недели чаще всего одобряет молодежь до 34 лет (52%) и женщины (48%, тогда как среди мужчин — 40%).

В 76% компаний даже не рассматривали четырехдневный рабочий график как альтернативу, еще в 12% обсуждали и пришли к выводу, что такой формат невозможен. Остальные 5% такую возможность не исключают, а 1% работодателей уже работают по четыре дня в неделю. 3% компаний поделились, что экспериментировали с сокращенной неделей, но вернулись к пятидневной.

Такой же опрос в 2019 году проводил ВЦИОМ. Два года назад против сокращения рабочей недели до четырех дней выступали 48% россиян, а за — 29%.

Эксперимент в Исландии доказал эффективность четырехдневного графика. Аналитики отметили прежнюю производительность работников, а в некоторых случаях — повышение эффективности труда. Все добровольцы заявили, что они стали лучше себя чувствовать, перестали испытывать стресс и выгорание, а также наладили баланс работы и отдыха.

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